Brasile: governo si congratula con Omc per elezione Ngozi Okonjo-Iweala come direttore generale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo del Brasile si è congratulato con gli altri paesi membri dell'Organizzazione mondiale del commercio (Omc) per l'elezione di Ngozi Okonjo-Iweala alla carica di direttore generale, avvenuta nel corso della riunione virtuale straordinaria del Consiglio generale tenutasi oggi, 15 febbraio 2021. Okonjo-Iweala, cittadina nigeriana, sostituisce l'ambasciatore brasiliano Roberto Carvalho de Azevedo. "Come prima di lei l'ambasciatore Azevedo, il nuovo direttore generale presenta la combinazione di leadership politica e capacità tecnica, fondamentali per affrontare le sfide che l'Omc e il sistema commerciale multilaterale devono affrontare oggi", si legge in una nota diffusa dal ministero degli Esteri brasiliano. (segue) (Brb)