Milano: Consiglio comunale approva adesione a Csi Piemonte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con 24 voti favorevoli, dieci astenuti e un contrario, il Consiglio comunale ha approvato l'adesione del Comune di Milano in qualità di "ente consorziato ordinario" al Consorzio per il sistema informativo (Csi Piemonte), un ente di diritto privato in controllo pubblico, senza finalità di lucro, che realizza ed eroga servizi digitali e innovativi destinati alle esigenze della pubblica amministrazione. Il centrodestra ha voluto astenersi, “perché - ha spiegato il capogruppo di Forza Italia Fabrizio De Pasquale - a nostro avviso è anomalo che un Comune si iscriva a un consorzio per poter acquistare dei prodotti in house bypassando le procedure di gara”. (Rem)