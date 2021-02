Roma: scatenò pestaggi in Forza Nuova raccontando di essere stata stuprata, oggi non ricorda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha scatenato una guerra interna al partito di Forza Nuova a Roma, innescando rappresaglie punitive sostenendo di essere stata violentata ma poi, sotto processo, dinnanzi ad una intercettazione telefonica in cui lasciava intendere una verità diversa, ha detto di non ricordare. E' il colpo di scena avvenuto questa mattina in tribunale a Roma dove si sta celebrando il processo dinnanzi alla sesta sezione collegiale, che vede imputati a 8 personaggio di spicco del partito di destra, dei quali 7 per lesioni e violenza privata, ed uno per violenza sessuale. La ragazza, questa mattina, di fronte alla trascrizione di una telefonata intercettata, ha detto di non ricordare nulla e di non voler ritrattare; per questo, il presidente ha trasmesso gli atti in procura ipotizzando per lei il reato di falsa testimonianza. L'ipotesi, quindi, è che a scatenare la violenza tra gli esponenti del partito sia stata, nell’autunno 2014 una bugia detta dalla donna. (segue) (Rer)