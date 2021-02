Roma: scatenò pestaggi in Forza Nuova raccontando di essere stata stuprata, oggi non ricorda (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I fatti risalgono ai mesi di settembre e ottobre di quell’anno, e all'aggressione subita il 1 ottobre da Daniele De Santis ad opera di Giovanni Maria Camillacci, e Alessio Costantini. Nella notte del 27 settembre, dopo una festa a casa di un attivista del partito, una simpatizzante di Forza Nuova, è stata sentita urlare. Gli amici che sono accorsi, hanno visto che stava avendo un rapporto sessuale con De Santis. All'epoca ha raccontato che il giovane l'aveva riaccompagnata e aveva abusato di lei. Per questo il primo ottobre è partita la spedizione punitiva. Nessuna denuncia presentata alle forze dell'ordine, tutto è avvenuto internamente al gruppo che, però, era sotto indagine da parte dei carabinieri. Camillacci e Costantini, secondo quanto ricostruito nelle fasi investigative, avrebbero affrontato il giovane colpendolo al volto e, per lasciargli un ricordo indelebile del rischio corso con la sua mancanza di rispetto per il gruppo, hanno esploso un colpo di pistola vicino all’orecchio facendogli perdere l'udito. (segue) (Rer)