Roma: scatenò pestaggi in Forza Nuova raccontando di essere stata stuprata, oggi non ricorda (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Questa mattina la presidente della corte collegiale, ascoltando la ragazza il cui raccontò innescò la violenza, le ha letto la trascrizione telefonica di una conversazione che la giovane ha avuto due anni dopo la presunta violenza sessuale, con il fidanzato dell'epoca al quale riferiva di non poter accettare che De Santis finisse in galera per colpa sua e, alle perplessità dell'interlocutore che le ha fatto notare la gravità di quanto commesso dal suo presunto stupratore, lei ha risposto che in udienza, avrebbe potuto cambiare completamente versione: "E se dicessi -avrebbe detto- che in quel rapporto ero super consenziente?". Incalzata dal presidente che le ha chiesto una spiegazione su quella telefonata, lei ha continuato a sostenere di non ricordare nulla. Per questo la procura ha chiesto la trasmissione degli atti per valutare la posizione della ragazza che rischia una imputazione di falsa testimonianza. Se la violenza sessuale è in forse, quella fisica, invece è riscontrata, per questo De Santis potrebbe diventare l'unica vittima del processo. (Rer)