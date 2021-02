Visegrad: ambasciatore slovacco in Italia, l'euro ha contribuito alla nostra maturazione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Slovacchia non si è limitata a unirsi all'Unione europea ma ha anche aderito all'euro. Lo ha ricordato l'ambasciatore slovacco in Italia, Jan Soth, intervenuto al webinar "Trent'anni del gruppo di Visegrad: una nuova Europa che guardi ad est?", organizzato dal centro studi Geopolitica.info e dall'ambasciata di Polonia in Italia. "L'euro ha dato un contributo significativo alla maturazione della Slovacchia, ha aumentato la sua autostima", ha detto Soth. A suo avviso gli slovacchi "si identificano psicologicamente" nell'Ue. Otto cittadini slovacchi su dieci si sentono cittadini dell'Europa unita nonostante il periodo difficile che stiamo attraversando a causa della pandemia di coronavirus. "I trent'anni di esistenza del gruppo di Visegrad sono stati contraddistinti al raggiungimento degli obiettivi originali di democrazia e libertà" e i Paesi membri sono entrati "nelle strutture euroatlantiche dell'Ue e della Nato". (segue) (Vap)