Visegrad: ambasciatore slovacco in Italia, l'euro ha contribuito alla nostra maturazione (2)

- Al contempo c'è stato uno spazio per "una cooperazione intensa tra i rispettivi ministeri su energia, trasporti, difesa, cultura, amministrazioni locali". L'ambasciatrice della Repubblica Ceca, Hana Hubackova, ha evidenziato invece alcune delle priorità che il V4 affronterà in futuro, in particolare quando Praga subentrerà a Varsavia nella presidenza del gruppo. Tra di esse ha indicato ovviamente la pandemia e il relativo sforzo di ricostruzione europea attraverso il fondo per la ripresa. Secondo Hubackova la crisi attuale ha mostrato i punti di forza e di debolezza dell'Ue. L'integrazione del mercato unico e la digitalizzazione devono continuare e serve una rinnovata cooperazione strategica su temi quali sicurezza e difesa. (Vap)