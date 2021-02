Vaccini: Spi Cgil Lombardia, perché prenotare è così difficile?

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Perché prenotare una vaccinazione è così difficile?". Lo chiede in una nota il segretario di Spi Cgil Lombardia Federica Trapletti, commentando le difficoltà incontrate oggi da molti over80 lombardi per prenotare il vaccino anti-Covid. "È davvero impossibile - prosegue - trovare modalità più semplici ed accessibili, almeno per le persone più anziane, che si muovono con difficoltà nel mondo digitale e che spesso abitano in luoghi dove la rete Wi-Fi non esiste o non vi sono parenti in grado di aiutarli? Speriamo che questa disorganizzazione sia solo dovuta all'avvio della prima fase, necessaria a rendere più funzionale l'organizzazione e che per il proseguo le cose vadano meglio. Ci riferiamo a tutti quegli anziani che hanno difficoltà a spostarsi o che addirittura sono costretti a letto: si è detto che interverranno le Usca, la Protezione civile, Areu, l'esercito". "Lo speriamo, perché se lo slogan della Regione di lasciare libera scelta nella sanità è questo, meglio tornare a un sistema univoco ma che risponde immediatamente a tutti non solo a chi ne ha le possibilità economiche", conclude Trapletti.(Com)