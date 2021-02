Medio Oriente: critiche a decisione tribunale Hamas di limitare spostamenti donne non sposate

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Alcune organizzazioni per i diritti umani e partiti palestinesi hanno criticato oggi la decisione del Consiglio giudiziario supremo della Sharia del movimento palestinese Hamas di limitare i viaggi delle donne e dei giovani non sposati. Lo riferisce il sito “24ae”. Il Consiglio giudiziario supremo della Sharia di Hamas, che amministra la Striscia di Gaza dal 2007, ha emesso domenica una circolare con cui vieta gli spostamenti fuori dall’enclave a determinate categorie di cittadini. In particolare, uno dei quattro articoli della circolare vieta a una donna non sposata di spostarsi senza il permesso del suo tutore. Gli altri punti della circolare riguardano lo spostamento all’esterno della Striscia di Gaza dei bambini. (Res)