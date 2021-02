© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nel Lazio oggi sono state superate le prime 50 mila vaccinazioni anti Covid per gli over 80 anni: "è record in Italia". Lo rende noto l'assessore alla Sanità della Regione Lazio, Alessio D'Amato. A oggi hanno effettuato la prenotazione oltre 258 mila anziani (più 14 mila richieste domiciliari). (Rer)