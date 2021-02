Covid: Garavaglia, risposta a operatori venga subito, già nel Ristori quinquies

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Una riunione operativa a cui era presente in collegamento anche il vice ministro Gelmini, per capire l'entità del danno per gli operatori montagna". Così il neo ministro del turismo Massimo Garavaglia durante una conferenza stampa in corso a Palazzo Lombardia ha definito l'incontro con alcuni rappresentanti delle attività dei comprensori sciistici. "Deve arrivare una risposta concreta subito - ha spiegato il ministro - si sa che deve arrivare il decreto ristori quinquies, quindi le prime risposte devono essere nel testo in modo che siano operative da subito e non in sede di conversione di conversione degli emendamenti, perché si perderebbe altro credito". (Rem)