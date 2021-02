Ue: ministro Finanze tedesco Scholz, velocità vaccini anti-Covid decisiva per ripresa

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Per l'Ue, una rapida campagna di vaccinazione contro il Covid-19 è decisiva ai fini della ripresa dell'economia dalla crisi del coronavirus. È quanto affermato dal ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, a margine della riunione dell'Eurogruppo tenuta oggi in modalità virtuale. “Se è disponibile una quantità sufficiente di vaccino, la vaccinazione deve essere eseguita rapidamente e su tutta la linea”, ha dichiarato il ministro delle Finanze tedesco. Per Scholz, il secondo punto importante al fine di superare la crisi è utilizzare “l'opportunità storica del Fondo per la ripresa” dell'Ue. Allo stesso tempo, il ministro delle Finanze tedesco ha ammesso che l'estensione e, in alcuni casi, l'inasprimento delle misure di blocco contro la pandemia avrà un impatto sulla ripresa dell'area dell'euro. Tuttavia, questa ripresa continua. Riguardo al Recovery Fund, Scholz ha evidenziato che gli aiuti dell'Ue non dovrebbero stimolare soltanto l'economia, ma anche “una vera spinta alla modernizzazione” degli Stati membri. Secondo il ministro delle Finanze tedesco, l'obiettivo “non è un fuoco di paglia”, ma un sviluppo positivo “nel lungo periodo”. (Geb)