Ue: il ministro delle Finanze tedesco Scholz per l'euro digitale

- Il ministro delle Finanze tedesco, Olaf Scholz, torna a chiedere l'introduzione dell'euro digitale, come supplemento alla moneta unica europea nel suo formato reale. È quanto riferisce il quotidiano “Frankfurter Allgemeine Zeitung”, commentando la riunione dell'Eurogruppo tenuta oggi in formato virtuale. In particolare, Scholz ha affermato che “un'Europa sovrana ha bisogno di soluzioni di pagamento innovative e competitive”. Pertanto, non si dovrebbe attendere “troppo a lungo” con la preparazione e l'introduzione dell'euro digitale. Secondo Scholz, infatti, “l'Europa deve essere in prima linea su questa questione centrale e plasmare attivamente questo processo in modo da difendere la propria sovranità monetaria”. (Geb)