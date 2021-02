Ricerca: Belice Punto Zero, terremoto del 1968 in un libro fotografico edito dall'Ingv

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- È stato pubblicato oggi, 15 febbraio, il libro fotografico "Belìce Punto Zero", realizzato dall'Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia in collaborazione con l'Accademia di Belle Arti di Palermo, l'Università degli studi di Catania, la Biblioteca centrale della Regione Siciliana "A. Bombace" e il sostegno del Cresm (Centro ricerche economiche e sociali). Stando alla relativa nota, il libro condensa su carta stampata un lavoro già esposto in mostra nel corso dell'ultima edizione del National Geographic Festival delle Scienze, ed è un viaggio alla scoperta delle conseguenze di un terremoto, con l'obiettivo di invitare il lettore a soffermarsi sulle fratture radicali inferte al tessuto sociale e al territorio che gravano talvolta per decenni sulle comunità colpite. L'opera, frutto del lavoro corale di geologi, geografi, sociologi e artisti, ci riporta nei luoghi del devastante terremoto del Belice del 1968 confrontando le immagini di oggi, realizzate dai giovani allievi del corso di fotografia dell'Accademia di Belle Arti di Palermo guidati dal professor Sandro Scalia, con quelle d'epoca pubblicate all'indomani del sisma e negli anni della ricostruzione dal quotidiano "L'Ora" e oggi custodite dalla Biblioteca Centrale della Regione Siciliana "A. Bombace". (segue) (Com)