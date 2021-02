Ricerca: Belice Punto Zero, terremoto del 1968 in un libro fotografico edito dall'Ingv (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Mettere insieme sotto un'unica egida professionalità così diverse ci ha permesso di studiare e raccontare il terremoto del Belice da una prospettiva quanto più esaustiva possibile: era importante per noi, a più di 50 anni dal sisma, mettere a confronto passato e presente per provare a comprendere il viaggio che quell'angolo di Sicilia ha compiuto in questo mezzo secolo, con una ricostruzione materiale, sociale e culturale che non ha saputo rispondere alle reali esigenze delle comunità della Valle del Belice", spiega Mario Mattia, primo tecnologo dell'Ingv e curatore del libro insieme ai docenti Maria Donata Napoli e Sandro Scalia dell'Accademia di Belle Arti di Palermo. Il titolo "Belice Punto Zero", prosegue la nota, ha il significato di evidenziare come quello del 1968 sia stato un terremoto che ha rappresentato il "punto zero" di molti aspetti: il rapporto complesso tra territori e Stato nella gestione delle grandi emergenze sismiche, il tentativo (fallimentare) di riproporre schemi urbanistici e infrastrutturali mutuati da esperienze aliene alla realtà siciliana "azzerando" il millenario rapporto tra gli abitanti e territorio, ed infine l'inizio di un particolare capitolo nella storia dei media che, per la prima volta in Italia, ha reso inevitabile il ricorso a strumenti innovativi (le radio "libere") in grado di raccontare, al di là della narrazione mainstream, la tragedia di decine di migliaia di persone costrette a scegliere tra un futuro incerto e l'emigrazione. (Com)