Lombardia: Cattaneo, per mobilità elettrica 5 milioni agli enti pubblici che vogliono installare nuove colonnine di ricarica

- La Giunta di Regione Lombardia su proposta dell'assessore all'ambiente e clima, Raffaele Cattaneo, e di concerto con l'assessore a infrastrutture, trasporti e mobilità sostenibile, Claudia Maria Terzi, ha approvato una delibera che destina 5 milioni di euro a fondo perduto in due anni (2 milioni nel 2021 e 3 milioni nel 2022) per sostenere gli Enti pubblici lombardi che intendono realizzare infrastrutture per la ricarica elettrica dei veicoli. Il bando sarà pubblicato entro la fine di febbraio e sarà operativo sulla piattaforma informatica www.bandi.servizirl.it entro il mese di marzo. "Come promesso ai primi di gennaio - spiega Raffaele Cattaneo - proseguiamo nella messa in atto del Piano regionale degli interventi per la qualità dell'aria (Pria) e dell'accordo di Bacino padano 2017. Un atto che segue appena di una settimana i 36 milioni deliberati per sostituire veicoli e motocicli dei cittadini lombardi, ad alte emissioni". "Il nostro obiettivo - prosegue l'assessore all'ambiente - è chiaro: aumentare la mobilità sostenibile. In questo caso attraverso la realizzazione d'infrastrutture di ricarica per veicoli elettrici, favorendo l'utilizzo di quelli a emissioni zero così da ridurre i gas climalteranti nonché gli inquinanti, quali Pm10 ed Nox, derivanti dalla circolazione dei veicoli privati e delle flotte meno performanti delle Amministrazioni pubbliche". (segue) (Com)