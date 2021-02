Lombardia: Cattaneo, per mobilità elettrica 5 milioni agli enti pubblici che vogliono installare nuove colonnine di ricarica (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Le risorse messe in campo con questa delibera - dichiara l'assessore Terzi - segnalano, una volta di più, l'impegno concreto di Regione Lombardia per agevolare la mobilità elettrica. L'obiettivo è far sì che i cittadini possano scegliere di puntare al veicolo elettrico sapendo, nel tempo, di poter contare su una maggiore disponibilità di infrastrutture per la ricarica: è fondamentale in questo senso garantire una progressiva capillarità nella copertura del territorio". Due le linee d'intervento: una per realizzare i punti di ricarica delle flotte di veicoli elettrici delle Pubbliche amministrazioni (sia di proprietà che a noleggio) e l'altra per realizzare in aree pubbliche punti di ricarica destinati ai veicoli di proprietà dei cittadini. Rientrano in questa categoria parcheggi di interscambio modale o aree di sosta funzionali alla fruizione del servizio pubblico e i parcheggi di Università e Ospedali. L'area sulla quale avverrà l'intervento dovrà essere disponibile e di proprietà della pubblica amministrazione che ne fa richiesta. La proprietà inoltre dovrà rimanere della Pubblica amministrazione beneficiaria per almeno 3 anni. "Regione Lombardia - precisa Cattaneo - sta sostenendo un importante sforzo per migliorare l'ambiente, offrendo il massimo aiuto in questo caso agli Enti pubblici, con importanti ricadute sulla salute dei cittadini. Tutti insieme possiamo migliorare l'ambiente nel quale viviamo pur in un momento particolare come quello che stiamo attraversando. In questa occasione col rinnovo di una rete infrastrutturale più al passo con i tempi". (segue) (Com)