Lombardia: Cattaneo, per mobilità elettrica 5 milioni agli enti pubblici che vogliono installare nuove colonnine di ricarica (3)

- Il finanziamento è a fondo perduto fino al 100 per cento delle spese ammissibili. Il contributo si può richiedere per una o entrambe le linee di finanziamento con due istanze distinte. Il contributo massimo erogabile per ogni linea è 200mila euro. Non è prevista la cumulabilità con altri contributi a fondo perduto di natura regionale, statale e comunitaria per le medesime opere. Ed è escluso per entrambe le linee di finanziamento il trasporto pubblico locale. Il 50 per cento sarà riconosciuto all'approvazione del progetto, da parte di Regione Lombardia, e il 50 per cento a saldo. Ovvero alla presentazione della rendicontazione complessiva finale, del collaudo e della messa in esercizio entro la fine dell'anno in cui è stata presentata la richiesta. Sono considerati ammissibili al finanziamento, naturalmente l'acquisto e l'installazione dei nuovi punti e delle colonnine di ricarica. Ma anche le attività di progettazione, le opere edili, infrastrutturali e gli interventi di adeguamento del sistema elettrico connessi all'installazione. Compreso, ad esempio, l'eventuale contatore dedicato. "A quello odierno - conclude l'assessore Cattaneo - seguiranno altre azioni per un totale di 61 milioni di euro, anche questi già annunciati, a partire da quello per rimpiazzare i veicoli commerciali inquinanti. Seguiranno quelle per le caldaie degli immobili pubblici, finanziamenti per chi vuole realizzare impianti e reti locali a biomassa per la produzione e distribuzione di energia. E pure interventi per la de-impermeabilizzazione del suolo, con alberatura e rinverdimento delle aree pubbliche, per contrastare il cambiamento climatico". (Com)