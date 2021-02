Vaccini: Pizzul (Pd), In Lombardia l'esordio del portale per le prenotazioni è un flop

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In Lombardia l'esordio del portale per le prenotazioni è un flop. Speriamo da ora in più concretezza e meno annunci. Il capogruppo del Pd in consiglio regionale, Fabio Pizzul commenta così il giorno d'avvio delle prenotazioni del vaccino anticovid per gli over 80 sul portale della Regione. "Purtroppo- afferma Pizzul- si tratta di un disastro annunciato. La Regione ha, ancora una volta, prima ha lanciato messaggi roboanti, ma poi non ha saputo gestire un conseguente sistema efficiente. Ora serve concretezza, guardare in faccia la realtà e fare i conti senza presunzione con le risorse a disposizione. Mi auguro che la Regione risolva al più presto gli intoppi del portale di prenotazione e non pensi di scaricare tutto nelle prossime settimane su medici di base e farmacie".(Com)