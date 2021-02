Egitto: accordo da 240 milioni di dollari con il Giappone su transizione energetica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I ministeri egiziani della Cooperazione internazionale e delle Finanze hanno firmato un contratto di prestito da 240 milioni di dollari con l'Agenzia giapponese per la cooperazione internazionale (Jica) per rafforzare i piani di transizione energetica del Paese nordafricano. In base all'accordo, la Jica darà all'Egitto 25 miliardi di yen giapponesi (quasi 240 milioni di dollari) per promuovere le riforme egiziane del settore elettrico, la crescita verde, lo sviluppo sostenibile, nonché per alleviare l'impatto dei cambiamenti climatici e combattere le ripercussioni del coronavirus. (Cae)