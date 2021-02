Bullismo: episodio di omofobia a Sora, Mattia (Pd Lazio) "inaccettabile"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Scritta omofoba e foto modificata per deridere il compagno. E' successo a Sora, in provincia di Frosinone, dove uno studente di 15 anni è stato vittima di cyberbullismo a sfondo omofobico, tramite la diffusione di un'immagine personale modificata con scritta offensiva. "Esprimo tutta la mia solidarietà e vicinanza al giovane ragazzo di Sora e alla sua famiglia, coinvolti nell'ennesimo episodio di bullismo online e omofobia tra giovani". Lo dichiara in una nota la presidente della commissione scuola, politiche giovanili, pari opportunità in Consiglio Regionale del Lazio Eleonora Mattia (Pd). "Non possiamo più accettare che l'orientamento sessuale diventi motivo di ironia o discriminazione, soprattutto a scuola dove è fondamentale garantire un ambiente sicuro per tutte le ragazze e i ragazzi, educando ai valori del rispetto e della non violenza - aggiunge Mattia -. Anche per questo continua l'impegno della Commissione per arrivare presto a dotare la Regione Lazio di una legge per contrastare le discriminazioni derivanti dall'orientamento sessuale o dall'identità di genere, un testo unificato che vede la partecipazione di molte forze politiche e ha seguito un intenso e partecipato iter di audizioni che stanno arricchendo il testo grazie alle esperienze e l'apporto di vari soggetti che sui territori quotidianamente combattono soprusi, violenze e discriminazioni. La lotta per la dignità della vita e dell'amore di tutte e tutti è una battaglia difficile, ma giusta, e il Lazio sa da che parte stare", conclude Mattia (Rer)