Commercio: Fipe Roma, ristoranti ancora sottoposti a misure restrittive, vogliamo risposte

- "Il settore della ristorazione ha riaperto sulla base dei protocolli di sicurezza stabiliti da Iss e Inail che prevedono distanziamento, prenotazione, mascherine, gel igienizzanti e altro ancora". Lo dichiara in una nota il presidente di Fipe Confcommercio Roma Sergio Paolantoni. "Dal 20 di ottobre siamo tra i pochi settori produttivi ancora sottoposti a misure restrittive e alla luce delle ultime indicazioni del Cts abbiamo scritto al presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti perché si facesse portavoce presso la conferenza stato-regioni delle nostre legittime istanze per tornare a riaprire la sera nel pieno rispetto di protocolli di sicurezza che siamo pronti a rafforzare. Dal presidente Zingaretti 50 mila imprese e 200 mila lavoratori del settore si aspettano il supporto della Regione Lazio", conclude. (Com)