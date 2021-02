Bullismo: Pd Frosinone, vicini al giovane vittima di omofobia, necessaria approvazione legge

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Come Partito democratico di Frosinone siamo vicini al ragazzo di Sora vittima del grave episodio di omofobia. È l’ennesima dimostrazione di quanto sia necessaria una specifica tutela giuridica per le vittime di atti di violenza omotransfobica". Così in una nota la responsabile diritti del Partito democratico di Frosinone, Francesca Cerquozzi. "Con la nuova segreteria del Pd - prosegue - come già annunciato, costituiremo un tavolo permanente che affronti le questioni legate ai diritti. Sarà un luogo di elaborazione, di strategie ed azioni concrete per la tutela dei diritti di tutte le persone. Un tavolo al quale chiameremo a discutere rappresentanti istituzionali, società civile e mondo accademico - spiega - e che coinvolgerà tutte le associazioni comprese quelle che si occupano di disabilità, discriminazioni razziali, religiose e di genere. C’è tanto da fare ma saremo in prima linea per difendere i diritti di tutte le persone e per far sì che i tanti ragazzi vittime di violenza abbiano la forza e il coraggio di denunciare. La politica deve essere in grado di innescare una rivoluzione culturale su questi temi". "Sono vicino al ragazzo di Sora - aggiunge il deputato Alessandro Zan -. Bisogna fare di tutto per tutelare lui e tutte le vittime di odio e violenza. Le istituzioni non possono stare a guardare, per questo occorre andare avanti e approvare definitivamente la legge contro omotransfobia, misoginia e abilismo. In tutti i paesi occidentali esistono leggi che prevedono tutele rafforzate per persone oggetto di crimini d’odio - sottolinea -. L’Italia è in ritardo e per questo accadono questi fatti tragici. La libertà di espressione non può più degenerare in incitamento all’odio e alla violenza", conclude. (Com)