Brasile: Human Right Watch denuncia piano segreto per cambiare politica diritti umani

- L'Organizzazione non governativa Human Rights Watch (Hrw) ha denunciato l'istituzione di un gruppo di lavoro per proporre modifiche alla politica dei diritti umani nel paese. "L'amministrazione del presidente Jair Bolsonaro ha istituito un gruppo di lavoro per proporre modifiche al Programma nazionale per i diritti umani, considerata la dichiarazione più importante della politica sui diritti umani in Brasile", sostiene Hrw in un comunicato, sottolineando che "il gruppo di lavoro non comprende alcun rappresentante della società civile, del parlamento o del sistema giudiziario e tutte le sue discussioni sono segrete". "L'amministrazione Bolsonaro ha ammesso che sta pianificando di cambiare il Programma nazionale per i diritti umani senza la partecipazione di chiunque non sia d'accordo con le sue politiche", afferma la direttrice di Hrw Brasile, Maria Laura Canineu. "C'è il rischio reale che il risultato di questo processo segreto sia disastroso per la protezione dei diritti umani in Brasile", denuncia Hrw. (segue) (Com)