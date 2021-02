Brasile: Human Right Watch denuncia piano segreto per cambiare politica diritti umani (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- In particolare, ricostruisce Hrw, il 10 febbraio il ministro per le Donne, la famiglia e i diritti umani, Damares Regina Alves, ha istituito un gruppo di lavoro per rivedere il programma nazionale per i diritti umani e proporre modifiche. La disposizione firmata da Alves vieta il rilascio di qualsiasi informazione sulle discussioni del gruppo fino al termine delle sue attività, a novembre. I 14 membri del gruppo sono tutti rappresentanti del ministero per le Donne, la famiglia e i diritti umani che potranno invitare alle riunioni rappresentanti di enti privati o pubblici, che tuttavia non avranno potere di voto. "L'amministrazione Bolsonaro ha cercato di minare tutte le politiche a tutela dei diritti umani. Ha aperto la porta alla negazione dell'educazione inclusiva ai bambini con disabilità con la creazione di scuole 'separate' per loro. Ha incoraggiato una maggiore violenza da parte della polizia attraverso dichiarazioni pubbliche e proposte legislative. Ha punito i dipendenti pubblici per aver raccomandato il mantenimento dei servizi di salute sessuale e riproduttiva durante la pandemia Covid-19. E ha cercato di perseguire persone che hanno criticato la sua risposta al Covid-19. Date le sue potenziali implicazioni per i diritti delle persone in tutto il Brasile, così come per i gruppi emarginati, qualsiasi revisione sostanziale delle politiche sui diritti umani del paese dovrebbe essere condotta apertamente, con un'ampia partecipazione della società, inclusi esperti e gruppi che potrebbero essere particolarmente colpiti", ha affermato Canineu. (segue) (Com)