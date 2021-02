Brasile: Human Right Watch denuncia piano segreto per cambiare politica diritti umani (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Brasile ha elaborato tre programmi nazionali per i diritti umani dalla fine della dittatura (1964-1985). Tutti e tre sono stati redatti dopo un'ampia e trasparente consultazione pubblica. Per l'ultima revisione, durante la presidenza di Luiz Inacio Lula da Silva, fu istituito nel 2008 un gruppo di lavoro composto da rappresentanti della società civile, commissioni per i diritti umani del parlamento, pubblici ministeri, giudici e difensori pubblici, oltre a rappresentanti del governo. Il gruppo di lavoro organizzò anche una conferenza nazionale per esaminare e aggiornare il precedente Programma nazionale sui diritti umani, approvato nel 2002. L'amministrazione Lula ha stimato che 14 mila persone hanno partecipato alle discussioni. (segue) (Com)