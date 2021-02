© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha nominato il senatore Massimo Ferro responsabile del dipartimento Economia di Forza Italia in sostituzione di Renato Brunetta, diventato ministro della Pubblica amministrazione. Tra i primi compiti del senatore Ferro - si legge in una nota - quello di coordinare le posizioni sull’economia di Forza Italia con il neonato governo di Mario Draghi. (Com)