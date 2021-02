G5 Sahel: presidente Ciad, urgente aumentare sostegno internazionale alla regione

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente del Ciad, Idriss Deby, ha chiesto che la comunità internazionale aumenti il suo sostegno nella regione del Sahel per sconfiggere la povertà dilagante, da lui definita "terreno fertile per il terrorismo". Nel suo intervento al summit G5 Sahel, che la capitale N'Djamena ospita da oggi per due giorni alla presenza dei massimi rappresentanti di Francia, Mali, Niger, Burkina Faso, Mauritania e dello stesso Ciad, Deby ha ricordato che il futuro della regione dipende dalla sua sicurezza. Il capo dello Stato ciadiano ha sostenuto che è ormai tempo che la comunità internazionale aumenti "con urgenza" i fondi destinati allo sviluppo, per contribuire alla stabilizzazione regionale e limitare la povertà, agente scatenante del reclutamento jihadista. Nel 2017, i cinque Paesi membri del G5 Sahel hanno avviato la forza congiunta con 5mila uomini, alleanza che tuttavia rimane ostacolata dalla mancanza di fondi, dalle scarse attrezzature e dalla formazione inadeguata. Il Ciad, che possiede uno dei migliori eserciti dei cinque membri, ha promesso un anno fa di inviare un battaglione nella zona nota come "tre frontiere", dove convergono i confini di Mali, Niger e Burkina. I militari tuttavia non sono ancora stati inviati. (Res)