Casa: sindacati, sosteniamo mobilitazione inquilini, servono politiche abitative

- Sosteniamo la mobilitazione dei sindacati degli inquilini sul mantenimento della proroga degli sfratti: servono politiche abitative strutturali. E' quanto si legge in una nota dei sindacati Cgil di Roma e del Lazio, Cisl di Roma Capitale Rieti, Cisl del Lazio e Uil del Lazio. "Domani alle ore 15, davanti alla sede del Parlamento, nel pieno rispetto delle misure di sicurezza, si svolgerà un presidio unitario dei sindacati degli inquilini Sunia-Sicet-Uniat e Unioni Inquilini per impedire che nella conversione in legge del dl milleproroghe venga eliminata la misura di proroga degli sfratti al 30 giugno, richiesta che viene sostenuta dalla grande proprietà immobiliare - Nella città di Roma, dove pendono 7200 richieste di esecuzioni di sfratto, - continua la nota - una misura del genere sarebbe devastante sia per le famiglie coinvolte che per la crisi pandemica che stiamo attraversando. Roma è in forte sofferenza dovuta a un'amministrazione politica ormai allo sbando e che sta per approvare un bilancio fatto di sacrifici e tagli. La povertà è in crescita esponenziale e colpisce, secondo l'Istat, 450mila persone, con 27mila cittadini che hanno fatto richiesta del reddito d'emergenza e 78.586 richiedenti il reddito di cittadinanza ai quali si aggiungono circa 650mila lavoratori dipendenti e autonomi che stanno usufruendo di misure di sostegno al reddito per aver perso il lavoro". (segue) (Com)