Casa: sindacati, sosteniamo mobilitazione inquilini, servono politiche abitative (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ci sono circa 14mila persone in lista d'attesa per le case popolari - continuano i sindacati - e assegnazioni ferme da mesi e la beffa di sole 9.700 domande soddisfatte su una richiesta di circa 50mila per il bonus affitto Covid entrato in vigore da maggio con soldi stanziati dalla regione Lazio e bloccati dall'amministrazione capitolina. Invece proprio il bonus affitto dovrebbe essere la misura da incentivare, soprattutto pensando agli inquilini di piccoli proprietari anch'essi in difficoltà in quanto non ricevono nessun tipo di ristoro o agevolazione fiscale. Anche in sede di conversione del maxi decreto ristori è stata introdotta una misura finalizzata a prevenire gli sfratti incentivando la rinegoziazione del canone e assegnando al locatore un contributo a fondo perduto fino al 50 per cento della riduzione del canone per un massimo di 1.200 euro. Il diritto di proprietà è costituzionalmente previsto ma crediamo che in questa crisi devastante almeno la grande proprietà immobiliare debba sopportare, come il resto della città, un sacrificio. Nel sostenere la rivendicazione dei sindacati inquilini sul mantenimento della proroga degli sfratti, chiediamo - concludono i sindacati - politiche abitative strutturali, la costruzione di nuove case popolari, contributi all'affitto certi e quando e dove necessario la rinegoziazione degli affitti". (Com)