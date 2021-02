© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione di autovetture in Russia nel gennaio 2021 è aumentata dello 0,2 per cento rispetto allo stesso periodo dello scorso anno, attestandosi a 94.300 unità. Sono i dati dell'istituto statistico federale della Russia, Rosstat. Allo stesso tempo, rispetto al dicembre 2020, la produzione di autovetture è diminuita del 26,7 per cento. (Rum)