Roma: rimprovera coppia perché senza mascherina, 31enne accoltellato su autobus

- È stato accoltellato a una gamba mentre era sull'autobus di linea in zona Collatina a Roma. Il ferito è un 31enne romano che ieri, poco dopo le 16, ha raccontato agli agenti di polizia intervenuti, che l'aggressione sarebbe avvenuta a opera di un uomo al quale aveva chiesto di indossare la mascherina. L'aggressore era, a detta della vittima, in compagnia di una donna, anche lei senza mascherina e, al rimprovero è seguita una breve lite e il fendente. I due sono poi fuggiti prima dell'arrivo della polizia che ha trovato sul posto, oltre al coltello, anche il cappello dell'aggressore. Il ferito è stato portato in ospedale in codice giallo. (Rer)