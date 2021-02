Italia-Regno Unito: Covid, oggi evento presentazione del gioco online "Go Viral!" su false notizie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Presentata oggi, in occasione di un evento online partecipato da esperti di scienza e comunicazione, la versione italiana di "Go Viral!", il nuovo gioco online che mette i giocatori nei panni di un fornitore di false notizie pandemiche. Come riferisce un comunicato stampa dell'ambasciata del Regno Unito a Roma, si tratta dell'ultima trovata degli esperti britannici per aiutare gli utenti più giovani a schivare la valanga di disinformazione sul coronavirus che sta costando vite in tutto il mondo, rendendo i partecipanti al gioco immuni alle più tipiche dinamiche delle campagne di fake news. "Go Viral!" è stato infatti sviluppato dal Social Decision-Making Lab dell'Università di Cambridge in collaborazione con l'agenzia di comunicazione Drog e il Cabinet Office britannico, per arginare il problema della disinformazione. Come dichiarato da Sander van der Linden, che guida il progetto e il Social Decision-Making Lab di Cambridge: "Le notizie false possono viaggiare più velocemente e insinuarsi più in profondità della verità”, aggiungendo poi che "il fact-checking è vitale ma arriva spesso troppo tardi, quando le bugie si sono già diffuse come un virus". (segue) (Com)