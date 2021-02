Italia-Regno Unito: Covid, oggi evento presentazione del gioco online "Go Viral!" su false notizie (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L’ambasciatore Jill Morris ha aperto i lavori sottolineando come la pandemia da coronavirus abbia portato alla luce “l’assoluta necessità di una comunicazione scientifica corretta e trasparente”, per mettere “cittadini e opinione pubblica nella condizione di poter prendere decisioni responsabili sul proprio benessere, trasmettendo capacità e strumenti necessari per orientarsi consapevolmente in un mare di informazioni sempre più difficile da navigare”. A moderare l’evento, la giornalista scientifica Elisa Manacorda, che ha introdotto Melisa Basol, ricercatrice del Social Decision-Making Lab di Cambridge. Basol ha illustrato come, dando alle persone un assaggio delle tecniche utilizzate per diffondere fake news sui social media, aumenti di fatto la loro capacità di identificare e ignorare la disinformazione in futuro. A seguire, Andrew Pattison, nell’illustrare la strategia globale sui social media dell’Organizzazione Mondiale della Salute, ha sottolineato l’importanza di un contrasto tempestivo alla disinformazione: le false notizie hanno la tendenza a diffondersi in maniera rapida, e hanno lunga vita. L’Oms si coordina giornalmente con le principali piattaforme social per definire azioni comuni contro la disinformazione. (segue) (Com)