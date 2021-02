Italia-Regno Unito: Covid, oggi evento presentazione del gioco online "Go Viral!" su false notizie (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con interventi di Andrea Grignolio, Vita-Salute San Raffaele Università di Milano, e Cnr - Centro Interdipartimentale per l’Etica e l'Integrità nella Ricerca, e di Andrea Silenzi, membro della Segreteria Tecnica dell’Istituto Superiore di Sanità, si è parlato di analisi del pubblico e delle iniziative italiane per l’informazione sui vaccini: non basta veicolare informazioni corrette per convincere e rassicurare i cittadini, è necessario profilare l’audience e rivolgersi soprattutto ai vaccine hesitant, ossia a coloro che non sono ancora convinti di volersi vaccinare, pur non essendo assolutamente contrari come i no-vax. Giuseppe De Bellis ("SkyTg24"), Sarah Varetto ("Sky Italia"), Gianluigi Dotto ("Wired"), David Puente (giornalista) e Fabiana Zollo (Università di Venezia) hanno quindi evidenziato il ruolo cruciale dei media tradizionali: chi comunica ha un compito fondamentale nel presentare le informazioni in modo da aiutare i cittadini a formarsi opinioni basate sull’evidenza scientifica, accettando il fatto che la scienza non sempre dispone di una risposta a ogni interrogativo. Sono inoltre intervenuti al dibattito esperti quali Paolo Vineis (Imperial College London), Michele Fabbri (Politecnico di Milano), Teresa Gavaruzzi (Università di Padova) e Patrizia Caraveo (Università di Pavia). (Com)