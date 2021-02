Montenegro: Consiglio sociale discute modifiche a legge sul salario minimo

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il Consiglio sociale del Montenegro ha tenuto oggi la sua prima seduta per discutere delle modifiche alla legge vigente che stabilisce l'entità del salario minimo. Secondo quanto riferisce l'emittente "Rtcg", la seduta ha contato la presenza del presidente del Parlamento, Aleksa Becic. L'attuazione delle modifiche e dunque la nuova entità del salario minimo, ha detto Becic, è prevista per il prossimo luglio, e dunque "esiste spazio sufficiente" per arrivare ad una soluzione condivisa. Becic ha così commentato la proposta di alcuni emendamenti che stabiliscono che il salario minimo non possa essere inferiore ai 250 euro. "Penso sia positivo il fatto che questo processo è stato aperto e che esistono spazio e tempo più che sufficienti per discutere", ha detto Becic sottolineando l'importanza di arrivare ad un equilibrio fra le argomentazioni dei datori di lavoro e quelle delle sigle sindacali. (segue) (Seb)