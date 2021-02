Montenegro: Consiglio sociale discute modifiche a legge sul salario minimo (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il presidente dell'Assemblea nazionale ha infine concluso il suo intervento osservando che il Parlamento resta un alleato sincero di tutte le parti sociali. Lo scorso 9 febbraio il segretario generale della Federazione dei sindacati del Montenegro, Dusko Zarubica, ha ribadito la proposta dei sindacati di aumentare il salario minimo fino a portarlo ad una cifra pari al 60 per cento dello stipendio medio. Secondo le precedenti decisioni del governo, il nuovo salario minimo dovrebbe entrare in vigore dal primo luglio, passando dagli attuali 222 euro a 250 euro. "La proposta di aumentare il salario minimo a 250 euro corrisponde al 47,71 percento del salario medio. Accogliamo con favore, come sindacato, qualsiasi aumento del salario minimo, ma proponiamo il 60 per cento del salario medio, con una cifra che ammonterebbe a 314,4 euro", ha detto Zarubica ospite dell'emittente pubblica montenegrina. (Seb)