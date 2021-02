Russia: produzione industriale a gennaio diminuita del 2,5 per cento su base annua

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La produzione industriale in Russia a gennaio rispetto a dicembre è diminuita del 2,5 per cento su base annua. È quanto emerge dai dati diffusi oggi dall'Istituto statistico federale russo, Rosstat. Le industrie manifatturiere a gennaio hanno mostrato una diminuzione dell'uno per cento, il volume di estrazione mineraria è diminuito del 7,1 per cento. L'approvvigionamento legato al riscaldamento e al gas è aumentato del 7,3 per cento, nel settore dell'approvvigionamento idrico, dei servizi fognari, dello smaltimento rifiuti la crescita è stata del 10,7 per cento. (Rum)