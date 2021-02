Droga: De Corato su blitz a Foggia, Milano crocevia di spaccio internazionale

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La criminalità straniera collabora sempre più con quella italiana gestendo vaste fette nel campo dell'importazione della droga. Questo è quanto dimostrano i quindici arresti effettuati tra Puglia e Lombardia da parte della squadra Mobile di Foggia e dai colleghi del Servizio centrale operativo di Roma". Così in una nota il consigliere di Fratelli d'Italia a Milano e assessore regionale lombardo alla Sicurezza, Riccardo De Corato. "Nell'indagine - prosegue - è emerso che l'hashish, prodotto in Marocco e ordinato in grandi quantitativi da un marocchino residente a Foggia, passando dalla Spagna, arrivava a Milano dove un altro marocchino, residente in città e regolarmente presente in Italia, stoccava la merce in attesa che alcuni membri dell'associazione da Foggia venissero nel capoluogo lombardo ad assaggiarla prima di portarla in Puglia. Insomma, nella Milano crocevia dello spaccio, adesso si fanno anche degustazioni di droga". "La politica di Sala & Co, in questi anni, ha ignorato del tutto il problema sicurezza nelle periferie permettendo il radicamento di vere e proprie bande che controllano lo spaccio e le attività criminali in ogni quartiere. Ma non solo, anche il problema del traffico e del consumo di stupefacenti non è mai stato affrontato dall'amministrazione: nel nostro capoluogo si spaccia in ogni angolo di via, ma questo sembra non interessare al centrosinistra più attento alla mobilità 'green' che al resto", conclude De Corato. (Com)