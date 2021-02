Tutti i dossier industriali e finanziari sul tavolo di Draghi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Dall'Alitalia all'ex Ilva, dal futuro di Mps alla rete unica. Sono numerosi i dossier industriali e finanziari che dovrà affrontare il governo Draghi, dopo aver incassato la fiducia in Parlamento. L'esecutivo presieduto dall'ex numero uno dell'Eurotower non dovrà solo rimettere mano al Recovery plan in tempi strettissimi - il Pnrr va presentato sul tavolo della Commissione Ue entro il 30 aprile - ma dovrà sbrogliare una serie di nodi altrettanto cruciali per il futuro industriale ed economico del Paese. Una ripartenza che dovrà necessariamente partire dal consolidamento del comparto bancario, vista la propensione al risparmio dei cittadini italiani e l'incidenza dei depositi bancari privati sul Pil nazionale. Alla luce di questi aspetti assume particolare rilevanza il dossier di Monte dei Paschi di Siena, sul cui futuro sono già state discusse numerose ipotesi. La più gettonata vedrebbe un matrimonio con Unicredit, spinto fortemente dall'ultimo governo Conte e dall'ex ministro dell'Economia Roberto Gualtieri: una prospettiva che sembrava essersi concretizzata con la nomina di Pier Carlo Padoan alla presidenza di Piazza Gae Aulenti. Alla guida del Tesoro nel 2017, infatti, l'economista romano si era già fatto carico di un salvataggio da 5,4 miliardi di euro con l'obiettivo di riportare la banca sul mercato entro la fine del 2021.Positivo in questo senso sarà anche l'arrivo di Andrea Orcel alla guida di Unicredit. Forte di una consolidata esperienza nel campo delle M&A, il prossimo amministratore delegato andrà a sostituire il francese Jean Pierre Mustier, che in passato aveva sempre posto il veto ad operazioni di questo tipo nonostante le autorità comunitarie stiano da tempo premendo per maggiori aggregazioni all'interno del comparto bancario europeo. Orcel potrebbe essere quindi l'uomo giusto per portare a termine un'operazione fortemente auspicata dallo scorso governo, che sperava di cedere il suo 64 per cento entro il 2021 mettendo a disposizione una dote da 6 miliardi tra vantaggi fiscali e ricapitalizzazione. Sul matrimonio permangono tuttavia alcune incertezze, derivanti soprattutto dalla posizione di alcuni azionisti di peso in Unicredit e Mediobanca - da Leonardo Del Vecchio ai fondi internazionali come BlackRock - che non vedono di buon occhio la fusione. Non è un caso che una pluralità di fondi statunitensi - da Apollo a Blackstone - abbiano chiesto l'accesso alla data room per esaminare i conti della banca. All'interno del risiko bancario vanno poi considerati anche Banco Bpm e Bper: un'ipotesi di fusione che potrebbe concretizzarsi una volta che la Popolare dell'Emilia-Romagna avrà terminato l'integrazione degli sportelli acquisiti a valle dell'operazione tra Intesa Sanpaolo e Ubi Banca. In questo scenario potrebbe poi trovare valore l'ipotesi di una fusione tra Unicredit e Banco Bpm, che a fronte del posizionamento territoriale delle due banche consentirebbe di far nascere un secondo campione italiano insieme a Intesa Sanpaolo.Altro comparto fondamentale - anche nel quadro delle grandi opere che andranno finanziate con il Recovery fund - è quello delle infrastrutture. Particolarmente problematico il dossier di Autostrade per l'Italia: la trattativa in corso tra Atlantia e la cordata guidata da Cdp Equity - a cui partecipano anche gli statunitensi di Blackstone e gli australiani di Macquarie - che da mesi va avanti senza sviluppi significativi. Approvati i risultati preliminari del 2020, la holding dei Benetton ha concesso al consorzio Cdp una nuova proroga fino al 24 febbraio 2021 dei termini per la presentazione di un'offerta per l'88 per cento del capitale di Aspi: una proposta che, ha chiarito Atlantia, dovrà essere "vincolante e non soggetta a condizioni di sindacazione o finanziamento". Un dossier ancora fortemente incerto quindi, su cui grava anche l'ombra della possibile revoca della concessione attraverso il meccanismo del Milleproroghe. Sebbene il consorzio abbia confermato di poter presentare una proposta migliore entro il termine prestabilito, sulla trattativa rimane il nodo dei termini economici: le due offerte pervenute da Cdp e soci lo scorso ottobre erano state ritenute insufficienti dai Benetton, valutando Aspi tra gli 8,5 e i 9,5 miliardi di euro. Una stima al ribasso puntualizzata più volte dal Fondo Tci, azionista al 10 per cento di Atlantia, che in una recente lettera alla Commissione europea ha affermato come la partecipazione di Cdp nella vendita di Aspi sia stata "imposta" ribadendo la necessità di una forchetta di prezzo compresa tra i 10 e i 12 miliardi.Collegato alle autostrade anche il settore dei trasporti in cui si inserisce lo spinoso dossier Alitalia, con gli stipendi di febbraio a rischio per via della mancanza della liquidità nelle casse della compagnia, e con la mancanza di segnali incoraggianti da parte di Bruxelles. Le recenti dichiarazioni della vicepresidente della Commissione europea, Margrethe Vestager, chiudono infatti la porta alla possibilità di una compensazione Covid da 200 milioni di euro, ipotizzata in un primo momento. "La Commissione europea ha ricevuto una notifica per una compensazione ad Alitalia, ma non di 200 milioni di euro", ha spiegato nei giorni scorsi Vestager, aggiungendo che bisognerà spiegare "quali rotte specifiche sono danneggiate dalle restrizioni" messe in campo dal governo per contrastare la pandemia. Resta inoltre da chiarire in che modo applicare la discontinuità tra Alitalia in amministrazione straordinaria e la newco Ita. "È molto importante fare in modo che se una nuova compagnia viene creata, sia" effettivamente "una nuova compagnia", ha detto Vestager, precisando che "l'approccio del nuovo governo non è di mia competenza", ma che le regole sulla concorrenza "devono essere rispettate". Ciò presuppone un bando di gara aperto, che però allungherebbe moltissimo i tempi.Sempre nel ramo dei trasporti assume rilevanza la vicenda Iveco, nell'ottica della trattativa tra Cnh Industrial e i cinesi di Faw Jiefang per la vendita della società. Sulla questione si sono espresse a più riprese le forze politiche sottolineando le implicazioni dell'operazione in materia di sicurezza nazionale alla luce delle forniture di veicoli militari alle Forze armate italiane attraverso il ramo Iveco Defence Vehicles. Particolarmente dure le opposizioni - con i senatori di Fratelli d'Italia Adolfo Urso, Isabella Rauti e Gianpietro Maffoni che hanno recentemente presentato un'interrogazione ai ministri della Difesa e dello Sviluppo economico sul tema - ma anche alcuni componenti delle commissioni Difesa di Camera e Senato che hanno ribadito la necessità di tutelare gli interessi italiani sul fronte della sicurezza e della tutela occupazionale. Proprio su questi temi si è incentrato il colloquio del 21 gennaio scorso tra il ministro della Difesa Lorenzo Guerini e l'amministratore delegato di Iveco Defence Vehicles, Claudio Catalano, che ha confermato come la divisione sia "autonoma e indipendente" escludendo che la sua realtà societaria e produttiva sia oggetto della trattativa. In questo scenario, la conferma di Guerini alla Difesa nel nuovo governo Draghi potrebbe garantire la continuità del posizionamento dell'esecutivo nella questione. Fari puntati anche sull'ex Ilva. Il governo Draghi è chiamato a portare a compimento l'operazione, avviata dal governo Conte, che vede un ritorno dello Stato nel settore dell'acciaio. La firma dell'accordo, lo scorso 10 dicembre, tra Invitalia e ArcelorMittal, prevede che la quota dello Stato salga al 60 per cento entro il 2022, nell'ottica di un rilancio dell'acciaieria più grande d'Europa in parallelo all'attuazione di un piano ambientale per la riconversione dell'impianto. L'accordo è un notevole passo in avanti, ma molti dei problemi dell'ex Ilva sono ancora sul tappeto. Proprio nei giorni scorsi, è arrivata la sentenza del Tar di Lecce che impone di fermare le attività più inquinanti degli stabilimenti di Taranto ("l'area a caldo") entro 60 giorni. I tempi per il governo Draghi, anche in questo caso, sono strettissimi.Altro punto cruciale da considerare sul fronte delle infrastrutture è il digitale, che assumerà ulteriore rilevanza grazie alla composizione del governo Draghi: in particolare con la nomina dell'ex capo di Vodafone Vittorio Colao all'Innovazione tecnologica e alla Transizione digitale, e con l'istituzione del nuovo ministero della Transizione ecologica, che coordinerà la gestione dei fondi del Next Generation Eu e sarà guidato da Roberto Cingolani, fino ad oggi chief technology and innovation officer di Leonardo. In questo scenario il dossier di maggior rilievo è senza dubbio la rete unica, che tuttavia si trova in stallo da alcuni giorni a causa della crisi di governo e in vista del rinnovo del board di Cassa depositi e prestiti. Il progetto, fortemente spinto dal governo Conte, dovrebbe nascere da una fusione tra Fibercop - la società di Tim, Fastweb e Kkr in cui confluirà la rete secondaria di Telecom - e Open Fiber, controllata da Tim ed Enel con il 50 per cento ciascuno. Un'accelerata al progetto potrebbe derivare dall'uscita di Enel dalla società guidata da Elisabetta Ripa in favore degli australiani di Macquarie, fissata entro il 20 giugno 2021, e dall'offerta di coinvestimento per la realizzazione della rete secondaria di accesso in fibra ottica presentata il mese scorso da Tim.Il progetto, rivolto a tutti gli operatori del mercato, si basa sul modello di coinvestimento aperto previsto dal nuovo Codice europeo per le comunicazioni elettroniche e si propone di incentivare gli investimenti in fibra, facilitando la transizione di famiglie e imprese alle nuove infrastrutture. Per il momento resta aperta anche la vicenda Mediaset/Vivendi. Il dossier è momentaneamente bloccato, dopo l'approvazione della norma anti-scalata, in attesa della sentenza del tribunale di Milano sul procedimento civile - che sarà pronunciata entro due mesi - per la causa intentata da Mediaset e Fininvest contro Vivendi sul contratto per l'acquisto di Mediaset Premium del 2016 e la successiva acquisizione di una posizione rilevante da parte del gruppo francese del capitale di Mediaset. Infine, sul tavolo, c'è anche la questione Cattolica, dopo che la Consob nei giorni scorsi ha contestato alla compagnia la violazione del regolamento Mar sul Market Abuse in occasione del ritiro delle deleghe all'ex amministratore delegato Alberto Minali lo scorso 31 ottobre. (Rin)