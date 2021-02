Municipio Roma V: Peciola (LR), a scuola Pisacane aggressioni senza precedenti, solidarietà

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Quando si tratta di sicurezza, la scuola deve essere al primo posto, soprattutto in un momento in cui bambini e ragazzi pagano le conseguenze della pandemia e la cattiva gestione della stessa". Lo dichiara in una nota Gianluca Peciola di Liberare Roma. "La scuola Pisacane sta conoscendo aggressioni senza precedenti, esposta e non protetta dalle istituzioni competenti. Mi chiedo cosa aspetti la sindaca a recarsi sul posto, cosa aspetti il municipio a convocare un consiglio straordinario e trovare soluzioni - aggiunge -. I presidi di cultura vanno protetti sempre, ma ancora di più in questo frangente drammatico. Solidarietà con la comunità scolastica della scuola Pisacane", conclude.(Com)