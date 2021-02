M5s: gruppo Lombardia, stop alla votazione su Statuto, direttivo da cinque membri inadeguato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il gruppo Movimento 5 Stelle Lombardia chiede al capo politico e al garante del Movimento di bloccare la votazione relativa alle modifiche allo Statuto in programma dalle ore 12 di domani martedì 16 febbraio 2021 fino alle ore 12 di mercoledì 17 febbraio 2021. "I quesiti proposti agli iscritti - si legge nella nota del gruppo lombardo - non rappresentano la sintesi del lavoro degli Stati generali. L'esito della prima convocazione, resa nulla dal mancato raggiungimento del quorum, è la dimostrazione della distanza fra gli interrogativi posti dal vertice e le esigenze della base. La riorganizzazione del Movimento Cinque Stelle non può essere una bandiera da sventolare, ogni volta che le cose non vanno come vorremmo. Dalle istanze presentare dai territori era emersa la necessita di un organo collegiale agile e rappresentativo, all'interno del quale il capo politico fosse primus inter pares. Un comitato direttivo di cinque membri è esile e inadeguato. Non può rappresentare la soluzione, alle complesse domande alle quali abbiamo il dovere di trovare risposte". (segue) (Com)