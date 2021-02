M5s: gruppo Lombardia, stop alla votazione su Statuto, direttivo da cinque membri inadeguato (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Abbiamo raggiunto obiettivi che venivano definiti impossibili, ora quali altri vogliamo raggiungere? Quale struttura territoriale abbiamo intenzione di realizzare al fine di restituire voce e soprattutto strumenti ai territori? Servono incarichi e ruoli ben definiti. Quali regole interne vogliamo continuare a difendere, quali vogliamo cambiare, quali aggiungere? Come raccontare la storia che abbiamo scritto e soprattutto quale storia vogliamo ancora scrivere?", si chiedono i pentastellati lombardi. "Dare risposte a questi interrogativi è urgente. In un momento in cui tutti i partiti, che hanno problemi di incoerenza e spaccature interne ben più grandi dei nostri, approfitteranno per riorganizzarsi, noi non possiamo perdere tempo. Illudersi che una risposta semplice, come quella di un comitato direttivo a cinque, possa risolvere interrogativi complessi, sarebbe l'ultimo errore. Per questo non è più possibile rimanere in silenzio di fronte a decisioni che, a nostro avviso, mettono a rischio il futuro del nostro Movimento. Serve una vera riorganizzazione interna, per una vera rinascita", conclude la nota. (Com)