Covid: Iss, contro variante "inglese" rafforzare misure

- Secondo lo studio di prevalenza sulla variante "inglese" del Covid-19 realizzato dall'Istituto superiore di sanità, "considerata la circolazione nelle diverse aree del paese si raccomanda di intervenire al fine di contenere e rallentare la diffusione della variante VOC 202012/0, rafforzando ed innalzando le misure in tutto il paese e modulandole ulteriormente laddove più elevata è la circolazione, inibendo in ogni caso ulteriori rilasci delle attuali misure in atto". (Rin)