Kosovo: Commissione elettorale, operazioni di voto iniziate regolarmente (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ha votato anche il candidato della Lega democratica del Kosovo (Ldk) alla carica di primo ministro, Avdullah Hoti. “Invito tutti a usare il loro diritto di voto oggi”, ha detto Hoti, aggiungendo di aspettarsi che ci sia un processo elettorale equo e rispettoso degli standard europei. Anche il candidato del Partito democratico del Kosovo (Pdk), Enver Hoxhaj, ha affermato che la decisione che i cittadini prenderanno oggi attraverso il voto è quella più importante. “Oggi è il giorno in cui parlano i cittadini e non noi politici, è il giorno in cui parlano i cittadini del Kosovo e pensiamo che i cittadini del Kosovo oggi si trovano di fronte a due opzioni: la ripresa economica e la stabilità politica e internazionale e l'isolamento internazionale. Pertanto, mi aspetto che la decisione che prenderanno i cittadini e il verdetto che emetteranno oggi durante la giornata sia il verdetto più importante”, ha detto Hoxhaj subito dopo aver votato. Sono 28 le liste elettorali registrate per partecipare alle elezioni odierne in Kosovo, mentre al loro interno 47 candidati non sono stati abilitati a correre per il voto di domenica. Il Movimento Vetevendosje si presenta di gran lunga primo nei consensi, stando agli ultimi sondaggi che lo danno tra il 41 ed il 50 per cento e staccato di almeno 20 punti percentuali dalla seconda piazza contesa tra i due storici partiti Ldk e Pdk. (Seb)