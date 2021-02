Kosovo: elezioni parlamentari, affluenza all’8,3 per cento alle 11

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'affluenza alle urne per le elezioni parlamentari in Kosovo è stata dell’8,3 per cento alle ore 11. Lo ha dichiarato il presidente della Commissione elettorale centrale (Cec), Valdete Daka, in un briefing con la stampa. “Il processo di votazione procede normalmente. Nessuna violazione è stata finora segnalata”, ha detto. Alle precedenti elezioni del 2019 l'affluenza registrata alle 11 era stata quasi del 10 per cento. Sono 28 le liste elettorali registrate per partecipare alle elezioni odierne in Kosovo, mentre al loro interno 47 candidati non sono stati abilitati a correre per il voto di domenica. Il Movimento Vetevendosje si presenta di gran lunga primo nei consensi, stando agli ultimi sondaggi che lo danno tra il 41 ed il 50 per cento e staccato di almeno 20 punti percentuali dalla seconda piazza contesa tra i due storici partiti della Lega democratica del Kosovo (Ldk) e del Partito democratico del Kosovo (Pdk). (Seb)