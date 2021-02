Kosovo: Pdk e Ldk riconoscono vittoria Vetevendosje, "all'opposizione per la stabilità del Paese" (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Faremo i cambiamenti necessari e l'Ldk lavorerà duramente per tornare e ricostruire la visione rugoviana (dell'ex presidente kosovaro Ibrahim Rugova) per il Paese", ha affermato il leader dell'Ldk Isa Mustafa ringraziando comunque il premier uscente Avdullah Hoti "per l'eccellente lavoro" fatto in questi mesi al governo. Hoti, da parte sua, si è assunto la responsabilità della sconfitta elettorale. "Sarò sempre grato per l'opportunità che l'Ldk mi ha dato e proteggeremo gli interessi dello Stato con un opposizione costruttiva", ha dichiarato Hoti. Quarto partito ad entrare in Parlamento è l'Alleanza per il futuro del Kosovo (Aak) dell'ex premier Ramush Haradinaj, il quale ha detto che i risultati del voto di ieri sono "in linea" con le aspettative della vigilia. "Voglio congratularmi con il Movimento Vetevendosje per la loro vittoria", ha affermato il candidato alla presidenza della repubblica Haradinaj. (segue) (Alt)