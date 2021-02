© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Servizi che saranno trasmessi nel corso della giornata:- Spagna: le elezioni in Catalogna segnano la vittoria del fronte indipendentista, anche se il Partito socialista catalano si è affermato come primo partito. Iniziano ora le consultazioni per formare una maggioranza. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Kosovo: netta vittoria per il Movimento Vetevendosje alle elezioni parlamentari di ieri in Kosovo. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13.- Europa: mentre in Italia si forma un governo di unità nazionale, la Brexit e la vittoria del fronte indipendentista in Catalogna mostra un apparente "suicidio" delle nazioni. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 14:30.- Infrastrutture: con la via trans-sahariana Algeri-Lagos, operativa dal prossimo giugno, l'Algeria si candida al ruolo di "ponte" tra Europa e Africa con interessanti prospettive per il traffico merci in entrambe le direzioni. Servizio di approfondimento. Lancio intorno alle ore 13:00.(Res)