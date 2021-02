Afghanistan: Stoltenberg, priorità Nato è evitare che Paese torni rifugio per terroristi

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La priorità della Nato in Afghanistan è evitare che il Paese torni un rifugio per terroristi. Lo ha detto in conferenza stampa il segretario generale della Nato, Jens Stoltenberg. "La nostra priorità è che l'Afghanistan non torni ad essere un luogo sicuro per i terroristi. Questo riguarda non solo gli afgani, ma tutti noi", ha detto. "La migliore arma che abbiamo è quella di formare le forze di sicurezza" in loco, ha aggiunto. Stoltenberg ha ricordato "i progressi" avuti nel Paese, dalla "stampa vibrante" ai diritti delle "donne" fino ai progressi "socio-economici". "Abbiamo fatto progressi significativi e dobbiamo essere sicuri di non disperderli", ha detto. (Beb)