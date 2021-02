Camera: Montecitorio, la componente Maie diventa Europeisti-Maie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Europeisti sbarcano anche a Montecitorio. Cambia nome, infatti, la componente del Maie alla Camera e diventa Europeisti-Maie. Lo annuncia Antonio Tasso, capogruppo della componente alla Camera, in una nota. "Così come al Senato, anche alla Camera dei deputati il nostro gruppo parlamentare cambia denominazione in Europeisti-Maie, affinché sia più chiara la nostra appartenenza alla grande famiglia europea, per la quale attueremo politiche di ampio respiro continentale, oltre che nazionale". "La componente è destinata a crescere, così come quella a Palazzo Madama", assicura il senatore Ricardo Merlo, presidente Maie, che sottolinea: "Siamo un gruppo di persone che credono fortemente in un'Europa federale e solidale. Continueremo a lavorare nell'interesse dell'Italia e degli italiani tutti", conclude Merlo. (Res)